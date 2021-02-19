Опасения насчет снижения налоговых доходов российских регионов оказались преувеличенными, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства. Исходя из официально опубликованных данных Казначейства России, в 2020 году совокупные налоговые и неналоговые доходы (ННД, собственные доходы) субъектов РФ снизились только на 2% (234 млрд рублей). Тогда как сценарий АКРА допускал снижение ННД в 2020 году до 15% по сравнению с 2019 годом.

«Наибольшее снижение ННД относительно уровней предыдущего года произошло в апреле (минус 30% месяц к месяцу) и мае (минус 21%). Однако уже в июне 2020 года собственные доходы превысили показатель июня 2019–го на 4%. В последующие месяцы ННД, если и снижались относительно уровней 2019 года, то не так значительно, как в апреле и мае. За семь месяцев 2020 года (с июня, месяца начала ослабления противопандемийных ограничений, по декабрь) ННД увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — сказано в обзоре. Такая динамика, по мнению аналитиков, свидетельствует о постепенном восстановлении налоговой базы части российских регионов.

Наибольшее снижение произошло по налогу на прибыль (минус 13% по сравнению с 2019 годом); поступления по НДФЛ и налогам на товары и услуги, в свою очередь, выросли на 8 и 6% соответственно.

Больше других пострадали добывающие регионы. Падение цен на нефть и другие полезные ископаемые в первом полугодии 2020 года и сокращение объемов добычи привели к существенному снижению поступлений по налогу на прибыль от добывающих компаний.

Полуторакратный рост трансфертов из федерального бюджета позволил практически всем регионам увеличить свои доходы. Выделение дополнительных трансфертов было обусловлено как действием мер по борьбе с пандемией коронавируса, так и реализацией национальных проектов и возмещением выпадающих доходов. В среднем рост доходов составил 11%. Снижение доходов произошло только в пяти субъектах.

Расходы региональных бюджетов увеличились на 17%. Рост расходов более чем на 80% обусловлен увеличением финансирования социально ориентированных разделов бюджета (здравоохранение, социальная политика и образование). Сильнее всего выросли расходы на здравоохранение (+71% по сравнению с 2019–м). Расходы на развитие экономики увеличились на 9%.

Несмотря на помощь федерального центра, суммарный дефицит стал рекордным с 2013 года. Согласно отчетности, опубликованной Федеральным казначейством, совокупный дефицит региональных бюджетов в 2020 году составил 708 млрд рублей против 599 млрд в 2013–м. Однако более половины суммарного дефицита 2020 года пришлось на шесть субъектов РФ, а число дефицитных регионов снизилось по сравнению с 2013 годом — 60 против 76 соответственно.

Дефициты были профинансированы за счет наращивания долга и ранее накопленных средств. Чистые заимствования субъектов РФ в 2020 году составили 391 млрд рублей. Правительство Российской Федерации предоставило регионам дополнительные бюджетные кредиты, а также увеличило сроки возврата ранее привлеченных бюджетных кредитов. Другим значимым источником финансирования дефицитов стали остатки средств на счетах, сформировавшиеся в результате исполнения бюджетов с профицитом в предыдущие годы.

«Несмотря на постепенное восстановление региональных экономик, мы не ожидаем масштабного снижения совокупной долговой нагрузки. В 2021 году мы ждем замедления темпов роста расходов бюджетов, однако, в связи с ожидаемым снижением объема трансфертов, многие регионы в 2021 году также столкнутся с дефицитами. Мы рассчитываем, что в период действия низких ставок субъекты продолжат финансировать дефицит и рефинансировать текущие обязательства с использованием долгосрочных инструментов», — заключают аналитики.