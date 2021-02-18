Дайджест российских СМИ к утру 19 февраля
📰 В России может появиться налог на старательскую деятельность, пишут «Известия». Такой законопроект готовит Минфин. В случае одобрения документ коснется всех граждан, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной для этих целей онлайн-платформе. В Госдуме к инициативе министерства отнеслись неоднозначно. С одной стороны, парламентарии готовы ее поддержать, поскольку старателей расценивают как самозанятых граждан. Но с другой — проконтролировать их работу государству будет практически невозможно, признают депутаты. В свою очередь, эксперты считают, что больших денег бюджету новый закон не принесет.
📰 В России принят закон, усиливающий налоговый контроль за ценами во внешнеторговых сделках, пишет РБК. Он позволит контролировать их не только для биржевых товаров с понятной рыночной ценой, но и для неторгуемых черных металлов и удобрений. Контроль означает, что налоговики проверяют сделку (например, по экспорту нефти) на рыночность цены и могут доначислить компании налоги и выписать штраф в случае применения «нерыночных» цен. Компании обязаны ежегодно не позже 20 мая подавать в налоговые органы уведомление о контролируемых сделках и готовить документы в подтверждение, что цены были рыночными. Если Минпромторг расширит список, сделки с новыми товарами, даже с независимыми лицами, попадут под контроль, считают эксперты.
📰 Доллар пытается продолжить рост, стартовавший в начале января от нового трехлетнего минимума, установленного к корзине шести ключевых валют, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина. По его словам, с весны прошлого года евро и многие другие валюты существенно укрепились к доллару на волне повышенного спроса на рисковые активы и ожиданиях его обесценивания под воздействием монетарных и фискальных программ стимулирования экономики. Теперь эти валюты дешевеют к доллару как из-за спекулятивной фиксации прибыли, так и по причине выхода инвесторов из рисковых активов в защитные инструменты, одним из которых является доллар. Российская валюта справедливо оценена к нефти с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. Это будет ее защищать от кратковременных просадок нефти и ухудшения ситуации на мировых рынках, если такие тенденции не примут крайне негативный характер.
📰 В 2021 году многим госорганам придется потратить сотни миллионов рублей на доработку своих информационных систем из-за прекращения поддержки браузера Internet Explorer американской Microsoft, пишет «Коммерсант». Об этом предупреждают участники IT-рынка. Большинство ГИС использовали устаревшую версию браузера для входа пользователей. Если ничего не делать, системы продолжат работать, но не будут получать обновления, что сделает их уязвимыми для хакерских атак, считают эксперты.
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