Такое мнение высказал президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен.
Экономика США начнет набирать обороты во второй половине года, ожидает президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен. При этом он не поддерживает сворачивание центральным банком и правительством той поддержки, которая предоставлялась ими во время пандемии.
«Мы все еще находимся в ситуации, когда скорость восстановления экономики определяется (коронавирусной) инфекцией и вакцинацией», — сказал Розенгрен в среду, предположив, что пандемия будет оставаться «доминирующей силой» еще несколько месяцев.
«Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политики весьма мягкие, причем налогово-бюджетная политика, вероятно, станет еще более мягкой», если конгресс примет те меры, которые сейчас рассматривает, отметил Розенгрен. «Полагаю, что во второй половине года… темпы роста экономики заметно ускорятся», — добавил он.
В этом году Розенгрен не является голосующим членом Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. В прошлом году центральный банк понизил краткосрочную процентную ставку почти до нуля и планирует удерживать ее на этом уровне еще несколько лет.
ФРС также продолжает покупки облигаций для поддержания низкой стоимости долгосрочных заимствований.
Руководители ФРС в основном сходятся во мнении, что по мере вакцинации экономика будет набирать обороты. Они также сигнализируют об отсутствии планов по сворачиванию стимулирования в обозримом будущем, учитывая сохраняющуюся слабость рынка труда и вероятность того, что на достижение (и превышение) инфляцией целевого уровня 2% уйдет достаточно много времени.
В своем выступлении Розенгрен отметил, что рынок труда еще далек от того состояния, в котором должен быть, и что, хотя на фоне восстановления в ближайшей перспективе инфляция и может подскочить, устойчиво превышать 2% она будет только через год-два. Такая перспектива не дает оснований для сокращения объемов экономической помощи.
«Когда мы обеспечим полную занятость, а инфляция ускорится, у нас не будет таких процентных ставок, как сейчас», — сказал Розенгрен, добавив, что налогово-бюджетная поддержка, которая в период нынешнего кризиса была очень мощной, тоже будет сворачиваться.
Розенгрен предположил, что рост доходности на рынке облигаций может указывать на уверенность инвесторов в восстановлении экономики, которая находит отражение в ценах на активы. В то же время он отметил спекулятивный характер роста в некоторых сегментах рынка, добавив при этом, что финансовая стабильность не вызывает у ФРС особого беспокойства сейчас, когда все усилия направлены на то, чтобы помочь экономике оправиться после пандемии.
«Время обеспокоиться финансовой стабильностью придет тогда, когда мы будем гораздо ближе к полной занятости», — сказал Розенгрен.
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