Экономика США начнет набирать обороты во второй половине года, ожидает президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен. При этом он не поддерживает сворачивание центральным банком и правительством той поддержки, которая предоставлялась ими во время пандемии.

«Мы все еще находимся в ситуации, когда скорость восстановления экономики определяется (коронавирусной) инфекцией и вакцинацией», — сказал Розенгрен в среду, предположив, что пандемия будет оставаться «доминирующей силой» еще несколько месяцев.

«Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политики весьма мягкие, причем налогово-бюджетная политика, вероятно, станет еще более мягкой», если конгресс примет те меры, которые сейчас рассматривает, отметил Розенгрен. «Полагаю, что во второй половине года… темпы роста экономики заметно ускорятся», — добавил он.

В этом году Розенгрен не является голосующим членом Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. В прошлом году центральный банк понизил краткосрочную процентную ставку почти до нуля и планирует удерживать ее на этом уровне еще несколько лет.

ФРС также продолжает покупки облигаций для поддержания низкой стоимости долгосрочных заимствований.

Руководители ФРС в основном сходятся во мнении, что по мере вакцинации экономика будет набирать обороты. Они также сигнализируют об отсутствии планов по сворачиванию стимулирования в обозримом будущем, учитывая сохраняющуюся слабость рынка труда и вероятность того, что на достижение (и превышение) инфляцией целевого уровня 2% уйдет достаточно много времени.

В своем выступлении Розенгрен отметил, что рынок труда еще далек от того состояния, в котором должен быть, и что, хотя на фоне восстановления в ближайшей перспективе инфляция и может подскочить, устойчиво превышать 2% она будет только через год-два. Такая перспектива не дает оснований для сокращения объемов экономической помощи.

«Когда мы обеспечим полную занятость, а инфляция ускорится, у нас не будет таких процентных ставок, как сейчас», — сказал Розенгрен, добавив, что налогово-бюджетная поддержка, которая в период нынешнего кризиса была очень мощной, тоже будет сворачиваться.

Розенгрен предположил, что рост доходности на рынке облигаций может указывать на уверенность инвесторов в восстановлении экономики, которая находит отражение в ценах на активы. В то же время он отметил спекулятивный характер роста в некоторых сегментах рынка, добавив при этом, что финансовая стабильность не вызывает у ФРС особого беспокойства сейчас, когда все усилия направлены на то, чтобы помочь экономике оправиться после пандемии.

«Время обеспокоиться финансовой стабильностью придет тогда, когда мы будем гораздо ближе к полной занятости», — сказал Розенгрен.