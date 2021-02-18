Порядка 6% россиян в настоящее время продолжают работать удаленно. Об этом заявила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что после снятия ограничительных мер всех численность занятых удаленно несколько снизится. Сейчас у нас порядка 6% работников работают удаленно. Соответственно, мы предполагаем, что цифра понизится уже не радикально», — сказала она.

По ее словам, на рост удаленной занятости можно будет рассчитывать по мере внедрения электронного кадрового документооборота и распространения электронных трудовых книжек.

«В таком случае применение удаленной занятости будет расширяться за счет работников, которые ограничены в возможностях физического взаимодействия с работодателем», — добавила Мухтиярова.



Ранее в пресс-службе Минтруда сообщали, что президентом была поставлена цель — вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года, напоминает ТАСС. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще 1 млн россиян из числа безработных.