Депутаты Госдумы вернутся к обсуждению темы ненормированного рабочего дня в части увеличения дополнительного отпуска для граждан, работающих в таком режиме. Об этом сообщил первый замруководителя фракции партии «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, на прошлой неделе состоялось совместное заседание двух рабочих групп, по занятости и по изменениям в Трудовой кодекс. Депутат сослался на данные исследований, согласно которым «сплошь и рядом перевод на удаленную работу сопровождается переводом на ненормированный рабочий день, что фактически работодателями воспринимается как возможность беспокоить работника в любое время дня и ночи».

«Поэтому мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы, во-первых, четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, во-вторых, установить более существенные социальные гарантии, например более значительный отпуск», — сказал Исаев, напомнив, что сейчас такой отпуск составляет три рабочих дня дополнительно к основному.

По мнению парламентария, это заставит работодателей задуматься, насколько выгодным для них будет перевод сотрудников на ненормированный день с учетом продления дополнительного отпуска.