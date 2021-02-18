В декабре многие компании выплачивают бонусы сотрудникам, а в январе происходит традиционный рост расходов граждан из-за праздников. На это указали в Центробанке, объясняя заметное сокращение объема вкладов населения в январе после существенного притока средств в декабре.

Так, объем средств населения (без учета средств на счетах эскроу) в январе уменьшился на 881 млрд рублей (2,7%) после притока почти на 5% в декабре 2020 года.

«Такое происходит ежегодно и связано с тем, что в декабре многими компаниями осуществляются выплаты премий и бонусов по итогам года, а также с социальными платежами, в том числе с выплатой части январских пенсий. При этом в январе происходит традиционный рост расходов из-за праздников (процент использования денежных доходов на покупку товаров в I квартале обычно превышает аналогичный показатель за IV квартал на 7—12%)», — отмечается в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2021 года» .

Объем средств на счетах эскроу физических лиц, характеризующий вложения населения в недвижимость, вырос в январе не так существенно, как в прошлые месяцы, — на 62 млрд рублей, что, наряду с сократившимися объемами выдачи ипотеки, указывает на сокращение продаж квартир. Это, скорее всего, связано с длительными праздниками, так что в последующие месяцы стоит ждать усиления роста, полагают в ЦБ.



Объем средств юридических лиц в январе вырос на 165 млрд рублей (0,5%) за счет валютных остатков (плюс 266 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или 2,2%), в то время как объем рублевых уменьшался (минус 101 млрд рублей, или 0,5%). Рост был обусловлен привлечением крупных депозитов от компаний нефтегазовой отрасли. Средства организаций более активно росли у других крупных банков из числа топ-100 (плюс 2,3%), чем у системно значимых кредитных организаций (плюс 0,2%), хотя в последнем случае динамика была разнонаправленной (максимальный прирост в разрезе отдельных банков достиг 20%), уточняют в Центробанке.