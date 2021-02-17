Новая финансовая организация будет предоставлять различные финансовые продукты клиентам Х5.
X5 Retail Group намерена создать отдельную организацию (без банковской лицензии) для обеспечения различными финансовыми продуктами клиентов ритейловой группы, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Родственный X5 Альфа-Банк будет сотрудничать с новым финансовым проектом, в случае необходимости предоставляя свою банковскую лицензию, но останется лишь его партнером.
Руководить новой финансовой структурой уже пригласили куратора платежного бизнеса СберБанка Кирилла Дмитриева, отметили источники издания. В кредитной организации увольнение топ-менеджера отрицают. Там сообщили, что Дмитриев продолжает карьеру в СберБанке. В X5 Retail Group сообщили, что Дмитриев присоединится к команде Х5 в рамках работы над проектом по созданию финансовых сервисов, предусмотренных в стратегии-2023.
По словам источников, новая финансовая организация будет предоставлять различные финансовые продукты клиентам Х5. Это будут не только привычные карты лояльности, а целый набор продуктов, включая кредитные, в случае необходимости будет использоваться банковская лицензия Альфа-Банка, но смешения брендов не будет. По словам другого собеседника, принципиальная позиция совладельца и председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» — не увеличивать число банковских лицензий в группе.
По словам экспертов, реализация финансовых продуктов по методу white label позволяет для финансовой организации расширить свой бизнес за счет аудитории клиентов, лояльных к другому бизнесу, а ретейлеру нарастить доход за счет дополнительных продуктов. Данные, накопленные ритейлером в рамках программ лояльности, позволяют очень хорошо прогнозировать профиль клиента и его можно эффективно использовать при оценке рисков или проведении рекламных кампаний. По мнению экспертов, новая финорганизация сэкономит деньги и время на открытие банка или НКО.
Нет комментариев