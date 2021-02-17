X5 Retail Group намерена создать отдельную организацию (без банковской лицензии) для обеспечения различными финансовыми продуктами клиентов ритейловой группы, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Родственный X5 Альфа-Банк будет сотрудничать с новым финансовым проектом, в случае необходимости предоставляя свою банковскую лицензию, но останется лишь его партнером.

Руководить новой финансовой структурой уже пригласили куратора платежного бизнеса СберБанка Кирилла Дмитриева, отметили источники издания. В кредитной организации увольнение топ-менеджера отрицают. Там сообщили, что Дмитриев продолжает карьеру в СберБанке. В X5 Retail Group сообщили, что Дмитриев присоединится к команде Х5 в рамках работы над проектом по созданию финансовых сервисов, предусмотренных в стратегии-2023.

По словам источников, новая финансовая организация будет предоставлять различные финансовые продукты клиентам Х5. Это будут не только привычные карты лояльности, а целый набор продуктов, включая кредитные, в случае необходимости будет использоваться банковская лицензия Альфа-Банка, но смешения брендов не будет. По словам другого собеседника, принципиальная позиция совладельца и председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» — не увеличивать число банковских лицензий в группе.

По словам экспертов, реализация финансовых продуктов по методу white label позволяет для финансовой организации расширить свой бизнес за счет аудитории клиентов, лояльных к другому бизнесу, а ретейлеру нарастить доход за счет дополнительных продуктов. Данные, накопленные ритейлером в рамках программ лояльности, позволяют очень хорошо прогнозировать профиль клиента и его можно эффективно использовать при оценке рисков или проведении рекламных кампаний. По мнению экспертов, новая финорганизация сэкономит деньги и время на открытие банка или НКО.