Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 13 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,72 рубля (плюс менее 1 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 88,78 рубля (плюс 1 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром ожидается боковое движение рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, пара доллар/рубль в начале торгов удержит позиции в районе 73,7 рубля. В дальнейшем возможны попытки перехода рубля к укреплению в случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам. И ближайшие сессии ожидается сохранение американской валютой позиций в диапазоне 73—75 — инвесторы пока не готовы полноценно отыгрывать в рубле динамику цен на нефть, в результате чего российской валюте в паре с долларом не удастся выйти вниз из данного коридора, прогнозировал эксперт.

«Сегодня на малоликвидном рынке Форекс пара доллар-рубль остается в районе вчерашнего закрытия — 73,7. Не исключено, что на открытии торгов мы увидим краткосрочный нисходящий импульс по паре, но отметка 73 остается непроходимым барьером», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.