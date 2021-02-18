Безработица в России снизалась в январе 2021 года, составив 5,8%, свидетельствуют данные Росстата.

«В январе 2021 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). При этом в январе 2021 года зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 2,5 млн человек, в том числе 1,1 млн человек получали пособие по безработице», — говорится в докладе о социально-экономическом положении России .

Согласно ранее представленным данным статистического ведомства, в декабре 2020 года уровень безработицы составлял 5,9%.

По информации Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, в январе 2021 года составила 75 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

В 2020 году в общей численности занятого населения 32,1 млн человек, или 45,5%, составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,4 млн человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 году составило 33,5 млн человек и было больше, чем в 2019 году, на 205 тыс., или 0,6%.

Как передает ТАСС , Минтруд ожидает дальнейшего снижения уровня безработицы в России.

«Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется. И мы ожидаем дальнейшего снижения уровня безработицы. Значительную роль в этом процессе сыграли уже принятые меры поддержки как в части экономической поддержки предприятий, так и в части занятости. В 2021 году меры поддержки занятости дополняются новым инструментом — субсидированием найма. Благодаря этому будет трудоустроено 220 тысяч граждан, потерявших работу в прошлом году», — передает пресс-служба слова замминистра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой. В пресс-службе добавили, что на 2021 год приняты региональные программы по стабилизации ситуации на рынке труда. В дополнение к ним на федеральном уровне стартуют программы, которые позволят обучить порядка 170 тыс. человек.



«Сейчас рынок труда активен. «Оборачиваемость» рабочей силы, то есть скорость трудоустройства, возвращается к допандемическим показателям. Поэтому мы прицельно сосредотачиваемся на гражданах, не имеющих профессионального образования, в рамках программ подготовки кадров и на трудоустройстве тех, кто потерял работу в прошлом году и зарегистрировался в центрах занятости, в рамках программ по субсидированию найма», — отметила Мухтиярова.