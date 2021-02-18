Уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, следует из презентации первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, представленной в ходе конференции Ассоциации банков России.

«Мы сейчас уже достигли порядка 21% от внутрироссийского трафика SWIFT, и цифры год от года растут», — прокомментировала она.

Кроме того, ЦБ реализовал систему «сервис-бюро» для более удобного подключения к СПФС. «Если какие-то юридические лица хотели бы снизить свои издержки, то у нас есть такие юридические лица, как «сервис-бюро», к которым можно подключаться, и в дальнейшем уже работать с меньшими издержками», — пояснила первый зампред.

Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.