Включение всех санаториев в программу туристического кешбэка позволит увеличить спрос на услуги российских здравниц в 2021 году на 27% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении Россельхозбанка. По прогнозу Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, с учетом ожидаемого эффекта от распространения программы кэшбека полное восстановление отрасли в квартальных показателях до докризисных значений 2019 года будет возможно уже в первой половине 2022 года.

«Включение в программу туристического кешбэка всех санаторно-курортных организаций, имеющих медицинскую лицензию, существенно увеличит спрос на их услуги. Объем оказываемых услуг в санаториях в 2021 году возрастет на 27% по сравнению с 2020 годом: количество ночевок увеличится на 12—13 млн, а объем платных услуг отрасли достигнет 89 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По расчетам кредитной организации, фактическое количество услуг по организации размещений в учреждениях санаторно-курортного сектора во II квартале 2020 года сократилось на 88% относительно того же периода годом ранее до 2,1 млн ночевок. В дальнейшем, по мере поэтапного снятия ограничений в течение 2020 года спрос на услуги санаторно-курортных учреждений восстановился до 65% относительно уровня III квартала 2019 года до 16,1 млн ночевок. По итогам IV квартала прошлого года спрос россиян на услуги санаторно-курортных учреждений, по оценкам экспертов банка, достиг 75% от уровня 2019 года.

В целом, как полагают в банка, в 2020 году количество размещений в санаторно-курортных организаций сократилось до 44 млн ночевок, составив не более 60% от уровня докризисного 2019 года.