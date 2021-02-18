Росфинмониторинг усилит контроль за рисками нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, передает ТАСС.

«Мы совместно с опорным банком по ГОЗу (опорным банком по государственному оборонному заказу выступает Промсвязьбанк. — Прим. Банки.ру), с Федеральным казначейством дополнительно проводим разметку по рискам нецелевого расходования бюджетных средств. Понимаем, что эта тема сейчас является критически важной на национальном уровне», — сказала она.



Бобрышева отметила, что применение «антиотмывочных» механизмов в системе контроля за бюджетными средствами только в прошлом году позволило более чем в пять раз уменьшить объем операций номинальных юридических лиц (фирм-однодневок), на 40% сократилось теневое обналичивание бюджетных средств в этой сфере, в три раза — объемы вывода денег за рубеж.