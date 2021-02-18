Росфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств через фиктивную выплату заработной платы несуществующим сотрудникам. Об этом, как передает ТАСС, сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ.

«Одним из примеров обхода комплаенс-процедуры являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов. В таких случаях банки не могут на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов, и схемы применяются для банального обналичивания через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам», — отметила Бобрышева.

По ее словам, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки.



Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин сообщил, что объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд рублей — до 78 млрд. Он также уточнил, что объем сомнительных транзитных операций в 2020 году уменьшился до 600 млрд рублей с 720 млрд в 2019 году, а вывод денежных средств — до 52 млрд с 66 млрд.