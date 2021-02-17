Члены совета РосДорБанка на заочном заседании приняли решение об увеличении уставного капитала на 25% за счет выпуска дополнительных обыкновенных акций , сообщает пресс-служба кредитной организации.

За счет эмиссии акций собственный капитал РосДорБанк планирует увеличить более чем на 590 млн рублей. Это станет одним из этапов реализации стратегии развития банка до 2025 года, ориентированной на расширение продуктов и услуг для клиентов банка, а также участие в инвестиционных программах транспортной отрасли, отмечается в релизе.

«Увеличение уставного капитала расширит финансовые возможности банка, что послужит драйвером для привлечения новых партнеров, заинтересованных в совместной реализации важнейших национальных проектов, таких как «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», — сказал председатель правления РосДорБанка Глеб Гурин.