Цены на непродовольственные товары могут увеличиться, предупредила Минпромторг Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Об этом пишут «Известия» . Стоимость контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь 2021 года значительно повысилась, сказано в письме организации. Этот факт «приведет к соответствующему увеличению розничных цен в организациях торговли», поэтому АКОРТ попросила Минпромторг учитывать его при анализе динамики цен на товары у ретейлеров.

Все вопросы, связанные с ценами на потребительские товары, сейчас являются чувствительными, поэтому АКОРТ проинформировала Минпромторг, сообщили в ассоциации. Там не уточнили, когда стоит ожидать повышения цен и в каком размере. В пресс-службе Минпромторга сказали, что на постоянной основе взаимодействуют c организациями торговли и с их общественными профессиональными объединениями. Министерство учтет фактор повышения стоимости контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии при анализе динамики цен.

Проблема с повышением цен на логистику, в основном на морские перевозки, носит временный характер, заявил глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Он напомнил, что в прошлом году на фоне пандемии в Европе сократился экспорт, а импорт вырос. Нынешняя проблема в течение полугода исчезнет, уверен эксперт. По его словам, весь цикл морской доставки составляет максимум два месяца, около 40—45 дней нужно для того, чтобы груз прибыл из КНР в центральную часть России. Еще около двух недель необходимо, чтобы товар попал на полку либо на склад. Поэтому неудивительно, что стоимость некоторых импортных товаров в России уже выросла, отметил эксперт. В первую очередь это коснулось бытовой техники и электроники, ценник на которую поднялся на 10%, сказал Карпов.

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, изготовители и продавцы признают проблему, которую обозначила АКОРТ. За последнее время перевозки из КНР и Юго-Восточной Азии подорожали в два-три раза, отметил он. В такой сложный момент власти могут снять с отрасли часть нагрузки в виде неналоговых сборов: например, отменить авторский, а также не увеличивать экологический, считает Гуськов.

У розничных продавцов есть запасы на складах, но через пару месяцев они закончатся, сказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. После этого можно ожидать постепенного роста цен на полках. По мнению эксперта, импортная бытовая техника и электроника может подорожать на 10—20% от текущего уровня. Стоимость других товаров будет увеличиваться не столь драматично: одежда, обувь, игрушки могут вырасти в цене на 5—7%, оценила Бодрова.