Прибыль российского банковского сектора в январе 2021 года составила 205 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичного месяца прошлого года, но почти на треть выше, чем в декабре-2020. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2021 года» .

Как поясняется, январская прибыль банков оказалась выше декабрьской, составлявшей 159 млрд рублей, за счет положительной валютной переоценки на фоне ослабления рубля.

Количество прибыльных банков в январе выросло до 275 (75,3% от общего количества) с 237 в декабре, хотя их доля в активах сектора чуть снизилась (до 96% с 98% в последние месяцы 2020 года), что связано с убытками отдельных крупных банков, в том числе Банка непрофильных активов (эту роль, напомним, выполняет «Траст»).

«В январе из‑за праздников динамика сектора, как обычно, была сдержанной. Корпоративный кредитный портфель чуть сократился, сильно замедлилась ипотека , но заметно росло необеспеченное кредитование. Вклады населения после значительного притока в декабре сократились, что также типично для января. Прирост средств юридических лиц был незначительным. При этом основной приток фондирования пришелся на РЕПО Банка России», — приводит регулятор ключевые тенденции развития сектора в январе.

Как уточняется, рост розничного кредитования в январе замедлился до 0,8%, в основном из-за сезонного снижения спроса на ипотеку, а корпоративное кредитование сократилось на 0,2%.

По данным ЦБ, в январе просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле выросла на 0,5% из‑за выхода на просрочку нескольких заемщиков, а в розничном — более существенно, на 2,9%, в первую очередь в сегменте необеспеченного кредитования. По розничным кредитам это выше среднемесячного роста прошлого года (плюс 1,6%), что может быть в том числе следствием реализации отложенных рисков в связи с ранее проведенными реструктуризациями.

Объем вкладов населения за месяц уменьшился на 2,7% после существенного роста в декабре (на 4,9%), что характерно для этих двух месяцев. Объем средств на счетах компаний увеличился на 0,5% за счет роста валютных остатков.

«Балансовый капитал сектора в январе вырос на 46 млрд рублей, до 10,7 трлн рублей, что существенно ниже заработанной прибыли из‑за отрицательной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход (43 млрд рублей), а также из‑за корректировки прибыли прошлых лет с учетом событий после отчетной даты (около 100 млрд рублей)», — отмечается в докладе ЦБ.



В январе 2021 года количество кредитных организаций не изменилось и составило на конец месяца 406. Количество банков уменьшилось с 366 до 365 из‑за реорганизации одного банка в небанковскую кредитную организацию.