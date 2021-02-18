Победителем в номинации «Лучшая онлайн-заявка на РКО» по результатам 2020 года стал банк «Точка».

«В прошлом году Банки.ру перезапустил раздел по подбору расчетного счета для бизнеса, в котором за клиентов конкурировали более 30 банков, — отметила директор по маркетингу Банки.ру Юлия Майорова. — Самыми востребованными оказались тарифы банка «Точка». Наши пользователи высоко оценили услуги этого банка. Более того, по итогам 2020 года банк «Точка» занял второе место и в «Народном рейтинге» Банки.ру».

Бизнес-архитектор банка «Точка» Александр Поляков поблагодарил за награду, отметив, что прошлый год был интересным и сложным. «Наше направление сразу было дистанционным, что позволило нам не упасть в своих планах, мы не ухудшили обслуживание клиентов, поэтому они как выбирали нас, так и продолжают выбирать. Мы будем и дальше развивать бизнес для предпринимателей, предлагая бизнесу хорошие продукты», — отметил Поляков.

