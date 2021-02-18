Тинькофф Банк получил премию «Банк года» в номинации «Вклад года» за депозит «СмартВклад» .

«Этот вклад сочетает в себе выгодную процентную ставку и гибкие условия, — отметила ведущий эксперт аналитического центра Банки.ру Анастасия Белик. — Клиент может выбрать срок размещения, ежемесячно получать проценты на карту или капитализировать их, делать дополнительные взносы и совершать расходные операции. Итак, победителем в номинации «Вклад года» становится «СмартВклад» от Тинькофф Банка!»

«Мы старались делать наш продукт максимально простым и понятным для клиента, — пояснила руководитель управления депозитных и расчетных продуктов Тинькофф Банка Вера Лейченко. — Спасибо нашей команде и спасибо Банки.ру!»

