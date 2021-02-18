Альфа-Банк стал обладателем премии «Банк года» в номинации «Накопительный счет». «Альфа-Счет» был признан лучшим по итогам 2020 года, объявила ведущий эксперт аналитического центра финансового супермаркета Банки.ру Анастасия Белик.

«Клиенты этого банка могут получать максимальный доход и при этом свободно распоряжаться своими средствами. Ставка по этому накопительному счету в течение года достигала 6% годовых — и это без соблюдения дополнительных условий. Вносить и снимать деньги, ежемесячно получать проценты и не потерять доход при досрочном расторжении — все это возможно с «Альфа-Счетом» от Альфа-Банка», — прокомментировала она.

«Хочется поблагодарить свою команду, которая работала и день, и ночь над созданием этого продукта», — сказала начальник отдела развития накопительных продуктов Альфа-Банка Наталья Тучкова.