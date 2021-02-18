Регистрация платформы iQChannels в едином реестре российского ПО стала важным событием для компании iQStore. Приказ Минцифры России за номером 58 вышел 05 февраля 2021. Платформе iQChannels присвоен реестровый номер 9090 .

Внесение iQChannels в единый реестр российского ПО даст компании iQStore дополнительные преимущества в реализации проектов для компаний и организаций государственных и с государственным участием, в том числе и финансовых.

Система iQChannels становится все более востребованной и уже используется в десятках банков РФ. Она предназначена для общения и обслуживания клиентов в цифровых каналах, имеет готовый SDK для мобильных приложений, виджет для сайта, а также интегрирована со всеми популярными мессенджерами и соцсетями: Telegram, Facebook, Viber,WhatsApp. Система iQChannels имеет API для интеграции с системами ДБО и CRM-системами. В частности, имеет полностью готовое интеграционное решение с системой ДБО iSimpleBank 2.0 (компания iSimpleLab).

Ключевая особенность iQChannels в том, что все коммуникации с клиентами собраны в одну точку. Омниканальная система с богатым функционалом для обработки сообщений и про-активного взаимодействия разворачивается в банке/компании и имеет пользовательский и программный интерфейс.

Ознакомиться подробнее с описанием системы iQChannels можно тут .

О компании:



iQStore (ООО «Ай Кью Стор») — компания, основанная учредителями консорциума iCAM и специалистами с более чем десятилетним опытом разработки крупных технологичных проектов в области банковских систем и мобильных приложений.

Основным продуктом компании является iQChannels — система для общения и обслуживания клиентов в цифровых каналах с готовыми SDK для мобильных приложений, виджетом для сайта, интеграцией и с популярными мессенджерами и соцсетями: Telegram, Facebook, Viber, WhatsApp, и с системами дистанционного банковского обслуживания, и CRM-системами.