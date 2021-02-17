Небольшие операторы предупредили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о вероятном ухудшении сервиса для абонентов в отдаленных населенных пунктах, пишут «Известия» . Об этом сказано в письме Ассоциации операторов телефонной связи (АОТС). Бизнес увидел риски в установлении предельных тарифов на размещение оборудования связи на объектах муниципальной и госсобственности, а также на опорах ЛЭП и наружного освещения. Подразумевающий эти меры законопроект ранее разработала ФАС. Сейчас методика расчета тарифа не установлена и цены могут отличаться в разы, пояснили в пресс-службе ФАС. Определить тарифы должны отраслевые министерства.

Законопроект предусматривает замену права собственника на обязанность взимать плату за размещение оборудования, сказано в обращении АОТС в ведомство. Также в документе не указаны принципы расчета тарифов и порядок действий органов власти, подчеркнули в ассоциации. Пока что во многих населенных пунктах собственники позволяют операторам безвозмездно пользоваться их имуществом для размещения сетей связи, так как понимают, что такая плата увеличивает стоимость услуг, сказано в письме в ФАС.

По словам гендиректора АОТС Сергея Ефимова, если законопроект будет принят в предложенном виде, есть риск, что небольшие операторы уйдут с телеком-рынка, а это может повлечь ухудшение качества связи в отдаленных населенных пунктах, ведь к «неудобному» пользователю крупный оператор вообще может не потянуть кабель.

Сама идея введения единой методики расчета оплаты за пользование объектами инфраструктуры под сети связи не новая, сообщили в телеком-компании «Обит». Сейчас собственники сами устанавливают размер оплаты за пользование своими объектами, что приводит к большому разбросу в уровне тарифов и серьезным разногласиям вплоть до судебных разбирательств. Новый закон должен содержать подробную и прозрачную единую методику тарификации, а не ограничиваться расплывчатыми формулировками и верхней границей оплаты, считают в «Обите».

Tele2 и MCN Telecom поддерживают законодательную инициативу ФАС. Важно не только установить предельные тарифы, но и упростить допуск к размещению объектов, а также распространить инициативы на ФГУП и МУП, отметили в Tele2. В пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга» согласны, что инициатива изначально направлена на решение актуальных проблем при размещении телекоммуникационной инфраструктуры, но подход может быть усовершенствован, а перечень объектов — расширен. Для ряда труднодоступных регионов и объектов нужно предусмотреть льготный или бесплатный режим размещения телекоммуникационной инфраструктуры, добавили там. Законопроект вводит новые нормы регулирования ценообразования, поэтому нуждается в тщательной оценке его влияния на рынок и обсуждении со всеми заинтересованными сторонами, сообщили в пресс-службе «МегаФона».