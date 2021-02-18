Банки.ру объявляет победителей «Народного рейтинга — 20 20 » . Самая клиентоориентированная компания определяется на основании отзывов о качестве работы, оставленных посетителями Банки.ру в одноименном разделе.

За прошедший год в «Народный рейтинг» поступило почти 7,8 тыс. отзывов о работе Совкомбанка, 58% из них — с благодарностью за качественное обслуживание и индивидуальный подход при взаимодействии с пользователями. Банк оперативно реагировал на обратную связь от пользователей и активно внедрял необходимые корректировки в бизнес-процессы.

«В минувшем году победа в «Народном рейтинге» далась этому банку нелегко. Это была тяжелая борьба! Команда банка показала совершенно невероятный результат, вырвавшись в лидеры буквально в последние дни, и показала всем, как важно продолжать бороться и не сдаваться до самого конца. Победителем в номинации «Народный рейтинг банков» второй год подряд становится Совкомбанк», — сказала директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова.

«Это очень важная награда, важная победа для нас, к которой мы стремились с большим трудом. Для нас победа — это не только репутационная победа, а подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», — прокомментировал руководитель департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.

Победителем «Народного рейтинга» среди страховых компаний в пятый раз стала «Зетта Страхование» .

«Свыше 70% отзывов, поступивших за прошлый год в адрес этой страховой компании, оставили клиенты, довольные ее работой. Лидер в этой номинации продолжает реагировать на все без исключения обращения и оперативно помогает пользователям. Это уже пятая победа подряд. Победителем «Народного рейтинга» страховых компаний в 2020 году стала «Зетта Страхование», — отметила руководитель отдела интерактивных сервисов Банки.ру Елена Кузнецова.

«Это очень высокая планка — пять раз становиться лидером. Большое спасибо нашим конкурентам. Они нас стимулировали на достижение таких высот. Отзыв клиента — это не только отражение качества услуг, но еще и голосование рублем. Победа стимулирует нас на дальнейшее развитие клиентского сервиса. Наша победа — не случайность, а подтверждение высокого уровня нашего клиентского сервиса», — пояснила заместитель генерального директора по урегулированию убытков, сервиса и административным вопросам «Зетта Страхования» Наталия Ведмедь.



Обладателем премии в номинации «Человек года» стал форумчанин под ником BAY. Победитель этой номинации был выбран на основании открытого голосования пользователей форума. Он неоднократно входил в тройку лидеров, а точнее, был на втором месте по результатам голосования прошлых лет. «Наш лауреат заслужил эту победу за труды по ведению блога «Справочник начинающего (и не очень) инвестора», за консультации по выбору брокерского счета и работе с ценными бумагами, за помощь всем желающим форумчанам освоить фондовый рынок. Обладателем премии в номинации «Человек года — 2020» стал Владимир Байбаков, пользователь под ником BAY», — заявила Елена Кузнецова.

В качестве приза Банки.ру дарит Владимиру сертификат номиналом 100 тыс. рублей на приобретение ценных бумаг.



«Спасибо. Мне бы очень хотелось поблагодарить Банки.ру. Вы одни у нас такие. Казалось бы, сейчас много людей покупает ценные бумаги, но в моем окружении мне и поговорить не с кем об этом. Уровень финансовой грамотности в России слабый. Спасибо, что можно зайти на Банки.ру и почитать эти финансовые новости, они грамотные и проверенные. Вы делаете очень нужное дело», — отреагировал на победу Владимир Байбаков.