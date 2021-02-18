Премию «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на кредит» получил банк «Восточный».

«Заявку на кредит в банк «Восточный» отправил каждый пятый пользователь, подбиравший себе кредит на Банки.ру в 2020 году. Предложение пользовалось популярностью благодаря комфортным условиям, доступности во многих регионах и технологичному и быстрому процессу оформления заявки. Кроме того, банк входит в топ-20 «Народного рейтинга» на Банки.ру», — заявила директор по маркетингу Банки.ру Юлия Майорова.

«Спасибо за награду! Это уже вторая наша награда в этой номинации за последние три года. И это означает, что мы движемся в правильном направлении. Огромная благодарность всем коллегам и руководству. И мы благодарим Банки.ру за организацию такого мероприятия, пусть сейчас мы встречаемся и онлайн», — сказал начальник управления развития бизнеса в цифровых канала банка «Восточный» Юрий Белозеров.

