Критерии льготной ипотеки для молодых семей можно расширить, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

«Мы видим, что льготная программа для молодых семей не очень востребована, не очень большие суммы идут. Можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей. То есть такие более широкие программы в целом по молодым семьям, по молодым специалистам, сельской ипотеке. Программы могут быть постоянными и льготными», — сказала она.