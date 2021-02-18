Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется. Число официально зарегистрированных безработных на сегодняшний день составляет 2,4 млн человек, заявила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

«Сегодня ситуация на рынке [труда] постепенно стабилизируется.<...> Мы ожидаем, что эта тенденция по снижению будет продолжаться. Если в сентябре в центрах занятости было зарегистрировано на пике 3,7 млн граждан, то сегодня — это 2,4 млн человек. Численность зарегистрированных [безработных] за этот период снизилась примерно на треть», — сказала она на заседании совета СФ по развитию социальных инноваций субъектов РФ.

Согласно Росстату, в январе 2020 года безработица в РФ составила 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне — 6,2%, в июле –— 6,3%, в августе –— 6,4%, в сентябре и октябре — 6,3%, в ноябре — 6,1%, а в декабре — 5,9%.

В 2021 году работа по восстановлению рынка труда продолжается, отмечали ранее в министерстве. Дополнительные меры по снижению числа безработных предусмотрены с учетом специфики безработицы и потребностей рынка труда. Ключевыми мерами станут субсидирование занятости и обучение безработных граждан.