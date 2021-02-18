В номинации «Специальное предложение года» победителем признан Локо-Банк, в прошлом году предоставивший пользователям Банки.ру самые лучшие условия по всем накопительным продуктам: вкладам, накопительным счетам и дебетовым картам.

«Специальное предложение» — это формат, позволяющий привлекать клиентов через эксклюзивный продукт, что в свою очередь показывает высокую конверсию в сделку, — отметил руководитель отдела продаж финансового супермаркета Банки.ру Кирилл Майоров. — Победителя в этой номинации мы определили по активному привлечению клиентов. И им стал Локо-Банк!».

«Мы непрерывно совершенствуем продукты и повышаем уровень сервиса для наших клиентов и эта награда тому подтверждение», — отметил директор по маркетингу Локо-Банка Максим Сухарев, поблагодарив всю продуктовую команду банка, которая «инвестировала время и идеи в создания продукта».

