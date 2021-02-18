Рейтинг составлен по результатам исследования, проводимого уже несколько лет крупнейшим российским интернет-порталом по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Также «Капитал Life» заняла первое место среди российских страховых компаний по уровню лояльности сотрудников.

Ежегодный рейтинг компании HeadHunter является одним наиболее масштабных и авторитетных проектов по определению лучших работодателей в нашей стране. В 2020 году в нем приняли участие более 500 крупнейших российских компаний из различных отраслей. При составлении рейтинга учитывались три основных параметра: мнения соискателей, оценка уровня вовлеченности сотрудников компаний и экспертная оценка эффективности работы HR-департаментов компаний.

«Подтверждение лидерских позиций компании в рейтинге лучших российских работодателей - это признание результатов многолетней работы, которая позволила нам заслужить доверие тысяч сотрудников и миллионов клиентов по всей России. Эффективная система подготовки и повышения квалификации персонала позволяет нам создавать оптимальные условия для карьерного и личного роста как профессионалов страховой отрасли, так и новичков. Наша команда – это наш главный актив, основная гордость и ценность. На сегодняшний день в «Капитал Life»трудятся более 10 тысяч сотрудников, благодаря профессионализму и небезразличию которых мы достойно пережили непростой 2020 год, организовав бесперебойное обслуживание клиентов по всей стране, - отметил генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. – Прошлой весной к нашей команде присоединились тысячи новых сотрудников, потерявших работу в период пандемии, которые получили новую профессию финансового консультанта и возможность достойно зарабатывать, помогая людям. Мы набираем людей любых профессий, главное – честность, ответственность, коммуникабельность и стремление к успеху. Возраст также не является ключевым критерием - мы приглашаем в нашу команду как молодежь, так и людей старшего возраста – на практике лучшими финансовыми консультантами становятся в том числе люди старше 50, которые получают новую профессию и добиваются значительных успехов, используя свой жизненный опыт».

В 2020 году «Капитал Life» подтвердила лидерство по численности агентской сети – к концу года она насчитывала более 7 тыс. человек – это самая большая агентская сеть на рынке страхования жизни. Агентская сеть «Капитал Life» превышает общую численность агентского корпуса ТОП-5 страховщиков жизни вместе взятых. Весной 2020 года «Капитал Life» приняла на работу финансовыми консультантами более 1 тыс. человек по всей стране после прохождения бесплатного корпоративного обучения.

«Капитал Life» входит в список наиболее привлекательных российских компаний для возрастных сотрудников (50 и более лет), согласно исследованию агентства Makelove. Компания обладает наивысшим рейтингом аналитического агентства «БизнесДром» как привлекательный работодатель. В 2020 году агентская сеть «Капитал Life» признана лучшей на российском рынке страхования жизни в рамках премии «Развитие регионов. Лучшее для России». Также компания стала лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России» за социально ответственную деятельность по борьбе с безработицей и формирование новых рабочих мест в период пандемии.