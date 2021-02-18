Премию «Банк года» в номинации «Микрофинансовая компания года» получила компания «Займер» . Этой награды компания удостоена уже второй год подряд.

«При выборе микрофинансовой организации года мы ориентируемся на три параметра: устойчивость положения, динамику развития, инновационные технологии. Компания, которой вручаем премию в этом году, показала наиболее значительный рост портфеля микрозаймов среди десяти крупнейших МФО в рэнкингах «Эксперт РА», — заявила руководитель группы продаж финансового супермаркета Банки.ру Елена Лапикова.

В ответном слове генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров поблагодарил за такую высокую награду, которую вдвойне приятно получить второй год подряд. «Я благодарен клиентам что выбирают компанию и остаются с ней», — добавил он.

«Я благодарен коллегам, потому что за этой наградой стоит ежедневная работа команды, мы каждый день стараемся стать лучше и сделать что-то лучшее для наших клиентов. Отдельное спасибо хочу сказать нашим конкурентам, без которых не было бы конкурентной борьбы», — отметил Макаров, пожелав всем успехов в 2021 году.