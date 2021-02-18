Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Челиндбанка с «негативного» на «стабильный» и подтвердило РДЭ банка на уровне «BB» и его рейтинг устойчивости на уровне «bb», сказано в релизе агентства.

«Пересмотр прогноза отражает снижение давления на профиль кредитоспособности банка, обусловленного пандемией и экономической конъюнктурой. Fitch полагает, что хороший запас капитала и операционной прибыли до отчислений под обесценение у Челиндбанка является достаточным, чтобы покрывать дальнейшее потенциальное давление со стороны пандемии, в то время как ухудшение качества активов было умеренным», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, источником фондирования для банка являются клиентские депозиты (95% от обязательств на конец III квартала 2020 года), основная часть которых представляет собой диверсифицированные депозиты физических лиц. Клиентское фондирование у Челиндбанка является стабильным с начала пандемии и подкрепляется сильной клиентской базой в домашнем регионе банка.

Регулятивные консолидированные показатели достаточности основного и общего капитала были на уровне 15,3% и 18,7% на конец III квартала 2020-го, что обеспечивало адекватный запас прочности относительно минимальных требований с учетом надбавок в 8,5% и 10,5%, заключили в Fitch Ratings.