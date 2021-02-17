Годовой рост потребительских цен на продовольственные товары в России в январе 2021 года оказался максимальным за последние пять лет, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ранее Росстат сообщил, что в среднем стоимость продуктов питания в России выросла в январе на 1,07% в месячном выражении и на 7,57% в годовом.



«Потребительские цены на продовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года увеличились на 7%, обогнав инфляцию. Это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении с января 2016 года, то есть за пять лет», — говорится в исследовании.



Эксперты указали, что выше инфляция была лишь в январе 2016 года (9,18% в годовом выражении), когда российская экономика выходила из финансового кризиса.



По оценкам аналитиков, продукты в январе дорожали сильнее в небогатых регионах с невысокими доходами населения и большой долей личных трат домохозяйств на еду, в благополучных регионах продовольственная инфляция, напротив, была ниже.

Аналитики указывают, что рост цен на продовольствие ускорялся на протяжении всего 2020 года. «Причем если в начале года еда дорожала меньшими темпами по сравнению с общей инфляцией, то с апреля, после начала периода нерабочих дней и самоизоляции, рост цен на продукты опередил индекс потребительских цен на все товары и услуги», — отметили в FinExpertiza.



Подорожание продовольствия в пандемическом году было обусловлено ростом мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, снижением урожая плодоовощных и падением курса рубля говорится в исследовании. «Повышение экспортных цен на пшеницу и зерновые привело к их удорожанию на внутреннем рынке, что отразилось не только на стоимости муки и круп, но и транслировалось на стоимость кормов, а значит — мяса, молока и другой продукции животноводства», — считают эксперты.

Кроме того, невысокая урожайность из-за неблагоприятных погодных условий привела к росту цен на овощи, дополнительно этому способствовали импортные ограничения, в частности — на ввоз томатов. Также из-за ослабления курса рубля подорожали все импортируемые товары и сырье, в том числе используемое в пищевой промышленности оборудование.

В FinExpertiza указывают, что во время первой волны пандемии многие поставщики не стали существенно повышать ценники, несмотря на удорожание товаров на внешних рынках. «Однако впоследствии рыночная конъюнктура и ослабление курса рубля стали постепенно отражаться на ценах внутри страны, и этот эффект еще не исчерпан, поэтому стоимость продовольственных товаров может продолжить расти. Кроме того, из-за госрегулирования цен на отдельные продукты рынок могут ожидать неприятные сюрпризы, такие как разбалансировка спроса и предложения, дефицит и ценовые всплески», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.