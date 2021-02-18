Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует рост доли рекламных спам-звонков и сообщений на телефоны абонентов в 2020 году, говорится в сообщении ведомства.

«Сегодня набирают силу роботизированные звонки, так раздражающие потребителей, и ведомство видит необходимость в ответных мерах», — отмечают в ведомстве.



По данным ФАС, в 2020 году ведомство рассмотрело свыше 16 тыс. заявлений о нарушении рекламного законодательства, было пресечено почти 5 тыс. нарушений, назначено штрафов на 77,5 млн рублей и выдано свыше 2 тыс. предписаний. Наибольшее количество нарушений фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия, — 21% от общего числа нарушений. Еще в 2019 году таких нарушений было 12,86%, отметили в ФАС.



В ведомстве рассказали, что в январе 2021 года состоялась встреча представителей ФАС и операторов сотовой связи, на которой рассматривались варианты решения сложившейся ситуации со спам-звонками и сообщениями.

«В 2020 году мы фиксируем рост нарушений именно этого вида рекламы по сравнению с 2019 годом. В решении этой проблемы большое значение имеет участие самих операторов. Сегодня они разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые помогут защитить абонентов, они находятся в высокой стадии готовности. Мы можем находить и штрафовать нарушителей, но их тысячи, и неправильно бегать за каждым из них. Нужно системно решить эту проблему совместно с операторами связи», — сообщил руководитель ФАС России Максим Шаскольский в ходе сессии «Антимонопольного форума — 2021».