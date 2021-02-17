Совокупный рост всех долгов России в 2020 году превысил 20 п. п. ВВП — с 121,4% до 145,7%, пишет РБК . Об этом говорится в обзоре Института международных финансов (IIF). Речь идет об общем долге, куда включаются долги расширенного правительства, нефинансового сектора, домохозяйств и финансового сектора. Основной вклад в рост внесли долги российских компаний, влияние также оказало снижение ВВП на 3,1%.

По данным IIF, самый значительный рост долговой нагрузки корпоративного сектора в 2020 году наблюдался в Перу и в России.

Согласно данным ЦБ, внутренний долг нефинансового сектора в 2020 году вырос почти на 5 трлн рублей. Внешний долг российских компаний, сократился за год до 318 млрд долларов, но в рублевом выражении увеличился более чем на 3 трлн рублей. Прирост корпоративного кредитного портфеля российских банков в 2020 году составил 9,9%, что почти вдвое выше, чем в 2019 году (5,8%), следует из данных регулятора. Совокупная задолженность субъектов внутренней экономики (финансовые корпорации, сектор госуправления, нефинансовые корпорации и домохозяйства) по кредитам/займам и долговым ценным бумагам на середину 2020 года составляла 157 трлн рублей, или более 147% годового ВВП.

В июле прошлого года инвестиционная компания Janus Henderson заявила, что по итогам 2020 года из-за пандемии глобальный долг крупнейших компаний мира может вырасти на 1 трлн долларов и достичь отметки в 9,3 трлн долларов. Почти половина глобального долга приходится на американские гиганты (3,9 трлн долларов). Лидером среди них является владеющий Google холдинг Alphabet с задолженностью в 104 млрд долларов.