На горизонте 2021 года в зоне повышенного риска находятся до 33 российских банка (9%), следует из индекса здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт Ра» по состоянию на 1 января.

«В 2021 году продолжатся процессы консолидации банковского сектора, в том числе в результате ухода с рынка неэффективных банков и поглощения кредитных организаций более крупными игроками. Добровольные аннулирования лицензий будут наблюдаться среди небольших кредитных организаций без определенной бизнес-модели и рыночной ниши. Такие игроки, не имеющие устойчивой клиентской базы и функционирующие в условиях повышенной волатильности пассивов и финансового результата, концентрируются на московском рынке за пределами топ-100 по активам. В числе региональных банков есть больше претендентов на поглощение крупными игроками, уже имеющими филиальную сеть федерального масштаба или планирующими экспансию на отдельных рынках субъектов Российской Федерации», — говорится в обзоре агентства.

В IV квартале 2020 года по регуляторным основаниям рынок покинули девять банков — больше, чем за предшествовавшие девять месяцев в совокупности. Лицензия еще одного банка была добровольно аннулирована. Всего в завершившемся 2020 году по регуляторным основаниям с рынка ушли 16 кредитных организаций (на 43% меньше, чем в 2019 году), еще девять лицензий было аннулировано по инициативе собственников кредитных организаций (частота таких событий за год увеличилась в три раза), а 13 участников рынка прекратили самостоятельную деятельность в результате реорганизаций.

«Возврату сектора на докризисную траекторию развития препятствуют не только последствия пандемии, но и сформировавшиеся в прошлом году новые негативные тренды, такие как отток средств населения со срочных вкладов», — отмечают аналитики. Они выделяют три ключевые негативные тенденции в операционной среде, зафиксированные по итогам 2020 года.

Во-первых, это снижение рентабельности бизнеса. Медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций за год сократилась с 7,% до 5%, рентабельность активов — с 1,4% до 0,9% годовых. «Финансовый результат прошлого года пострадал не только от потерь по выданным кредитам, но и от снижения маржинальности операций. Банки осуществляли свою деятельность в условиях ограниченных возможностей размещения средств в доходные активы при возросших кредитных и рыночных рисках», — указывают эксперты.

Во-вторых, это дестабилизация ресурсной базы. 51,7% игроков испытали чистый отток средств физических лиц, 37% — чистый отток средств корпоративных клиентов за 2020 год. «Розничные клиенты теряют интерес к срочным вкладам, и в текущих условиях даже сдержанное повышение ставок не восстановит устойчивость и прежние темпы роста пассивов. Таким образом, еще больше возрастает ценность средств институциональных инвесторов, но доступ к этому источнику фондирования остается максимально ограниченным», — отмечается в обзоре.

И в-третьих — это сокращение поддержки кредитных организаций со стороны акционеров. Эта тенденция иллюстрируется значительно участившимися случаями самоликвидаций. «В условиях истощения рыночных источников роста и падения отдачи на капитал бенефициары банков с низкой операционной эффективностью все чаще оказываются не готовыми к дополнительной финансовой поддержке и реинвестируют свой капитал в другие сектора. Несмотря на ограничение источников финансирования для зависимых от нерыночного фондирования банков, данный тренд можно считать естественным процессом рыночного отбора с учетом того, что самоликвидации, как правило, происходят без дефолтов и не означают потери для клиентов», — заключают аналитики.