Банк России считает правильным сосредоточить надзор за соблюдением законодательства в области взыскания долгов в одном органе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

«Основное в надзоре за коллекторской деятельностью — это защита прав заемщиков, чтобы не использовались недобросовестные практики, по сути дела, даже терроризирование заемщиков по возврату этих денег. Здесь вопрос не финансовой устойчивости банков, а защиты прав. Мне кажется, здесь можно с Федеральной службой [судебных приставов] (ФССП) говорить, если есть какие-то опасения, то донести эти опасения. Но, на мой взгляд, было бы правильным сосредоточить в одном органе, который надзирает за соблюдением законодательства в области взыскания долга», — сказала она.

Комментируя текущую ситуацию, при которой надзор за деятельностью коллекторских агентств в России осуществляет ФССП России, а коллекторские отделы внутри банков подчиняются банковскому законодательству, Набиуллина отметила, что здесь может возникать регуляторный арбитраж. «Здесь может возникать арбитраж по разной надзорной практике. Я считаю нормальным, когда это функциональный контроль. Но готовы обсуждать дальше с банковским сообществом, если есть более убедительные аргументы, как нам тогда между надзорными органами установить такую тесную координацию ,чтобы не возникало надзорного арбитража. <…> Пока считаю ,что это корректно, когда есть контроль по функциям», — сказала глава ЦБ.