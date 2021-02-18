Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора упрекнула кредитные учреждения за использование скрытых комиссий при выдаче кредитов.

«Банки, увы, ищут не лучшие способы увеличить процентный доход. Некоторые прячут реальную цену кредита в страховые премии и комиссии. Их величина может достигать до 50% от стоимости кредита. Люди часто не понимают, во сколько им реально обойдет кредит», — сказала она.

Набиуллина добавила, что для решения данной проблемы регулятор предлагает учитывать услуги и комиссии банков в полной стоимости кредита (ПСК). «Мы предлагаем новый подход к расчету ПСК, надеемся, что тоже получим поддержку законодателей. Новый подход предлагает включение в расчет всех дополнительных услуг и страховок, согласие на которые дал заемщик. Это даст полную информацию клиенту», — сообщила глава ЦБ.

Она также отметила, что банки будут менее заинтересованы в выдаче кредита с более высокой стоимостью, так как по займам с высоким ПСК выше требования по покрытию капиталом.