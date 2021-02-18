Тинькофф Банк получил премию «Банк года» в номинации «Банковская карта года» за карту Tinkoff Black .

Эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова отметила главные достоинства банковского продукта, которые привели его к победе.

«С помощью этой карты клиенты могут совершать покупки с максимальной выгодой благодаря ежемесячному выбору повышенных кешбэк-категорий. Карта также предусматривает процент на остаток, бесплатное снятие наличных в любых банкоматах и выгодные условия обслуживания. Банк регулярно предлагает своим клиентам интересные акции и доставляет карту в любой уголок России», — рассказала она.

«Мы инвестируем огромное количество сил в развитие продукта Tinkoff Black и его рост. Я надеюсь, что эта награда поддержит команду и стимулирует на создание новых продуктов, которые будут продолжать завоевывать рынок», — отметила руководитель управления депозитных и расчетных продуктов Тинькофф Банка Вера Лейченко.

