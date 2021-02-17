Акция «Деньги к деньгам» проводится в период до 31 марта 2021 года.
На Банки.ру стартовала новая акция «Деньги к деньгам». Пользователи, которые оформят на сайте по промокоду один из вкладов, участвующих в акции, получают шанс выиграть 100 тыс. рублей.
В акции участвуют следующие депозиты, которые можно открыть в рамках спецпредложений кредитных организаций с Банки.ру:
- «Исполнение желаний» от Банки.ру (СКБ-Банк);
- «Зимняя сказка с Халвой — акционный» на Банки.ру (Совкомбанк);
- «Получай проценты на 400 дней» с Банки.ру (Локо-Банк);
- «Получай проценты на 1100 дней» с Банки.ру (Локо-Банк);
- «Удачный» на 1,5 года (Металлинвестбанк);
- «Отличный старт» (РГС Банк).
Все эти предложения на портале Банки.ру содержат пометку «Выиграйте 100 000 ₽».
Чтобы побороться за указанную сумму, нужно оформить на Банки.ру заявку на какой-либо из перечисленных вкладов и открыть его, воспользовавшись промокодом.
Победитель будет назван по истечении 30 дней с момента окончания акции. Алгоритм определения победителя описан в правилах акции. Также предусмотрена проверка выполнения участниками условий акции.
Денежные средства будут перечислены победителю на расчетный счет, для этого с ним будет заключен договор (см. подробности в правилах акции).
Акция «Деньги к деньгам» на Банки.ру проводится в период до 31 марта 2021 года.
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