ЦБ не стремится постоянно вводить новые ограничения на финансовом рынке, но пока не появится саморегулирование, игра в кошки-мышки продолжится, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.



«Мы, конечно, ничего хорошего не видим в том, что нужно постоянно вводить новые ограничения. Это, в общем, не является нашей политикой, стараться постоянно вводить новые ограничения. Но наш финансовый рынок не на том этапе развития, чтобы жить по законам Дикого Запада», — сказала Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России.

«Мы будем нуждаться в таких прямых ограничениях постоянно, пока не появится полноценное саморегулирование в банковском секторе. И хуже всего то, что мы вынуждены с вами постоянно играть в игру кошки-мышки: банки придумывают новую, относительно легальную схему, мы ее ликвидируем, будут появляться новые разочарованные клиенты, и в конечном счете это будет выбивать почву из-под ног у финансового сектора, разрушать доверие, на котором строится финансовый рынок в целом», — заключила глава регулятора.