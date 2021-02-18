Банк России рассматривает возможность на первое время после внедрения цифрового рубля ввести лимит на конвертацию средств клиентов банков в цифровую валюту, это поможет банкам легче прогнозировать свою ликвидность, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

«Мы также смотрим, на первом этапе возможно установление лимита для переводов с расчетных счетов средств на кошельки, чтобы банкам было удобнее привыкнуть к этому новому механизму и легче было прогнозировать ликвидность», — прокомментировала она тему цифрового рубля в ходе конференции Ассоциации банков России.

Концепцию цифрового рубля регулятор представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее в четверг сообщила, что ЦБ по итогам дискуссии с рынком доработает концепцию цифрового рубля и в начале лета вынесет ее на общественное обсуждение.