Совет Федерации одобрил закон о лицах, контролирующих финансовые организации. Документ разработан в целях установления в рамках судебных процедур механизма временного ограничения ЦБ распоряжения имуществом контролирующих финансовые организации лиц. Закон расширяет определение контролирующего лица, уточняются основания и процедуры привлечения к ответственности контролирующих лиц, действиями (бездействием) которых причинены убытки страховой организации, НПФ или кредитной организации.

Согласно закону, на финансовые организации планируется возложить обязанность предоставлять в ЦБ информацию о контролирующих лицах. Документ предусматривает наделение Банка России полномочиями по ведению перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды, а также по принятию решений о признании лица контролирующим лицом в случае обоснованного предположения о его соответствии определенным признакам. В этом случае информация о контролирующем лице также включается в перечень, который ведется Банком России.

ЦБ наделяется правом предоставлять информацию о лицах, контролирующих кредитные организации, Росфинмониторингу, а также рассматривать жалобы на включение в перечни соответствующих лиц.

Регулятор сможет подавать в суд заявления о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности наряду с имеющимися в настоящее время полномочиями на подачу в суд заявления о привлечении указанных лиц к ответственности в виде взыскания убытков. При этом ЦБ предоставляется право до момента подачи заявления в суд о привлечении к ответственности направить заявление о применении предварительных обеспечительных мер. Они вводятся решением арбитражного суда и состоят в наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующую финансовую организацию. Закон может вступить в силу 1 июля 2021 года.