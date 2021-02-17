Пользователи «ВТБ Онлайн» смогут получать электронные версии заказных писем от ФССП и других государственных органов в мобильном приложении. Push-уведомления о новых письмах будут приходить на смартфон клиента на несколько дней раньше, чем появятся в государственных информационных системах (ГИС ГМП). Новый сервис позволит заранее получать и отслеживать свои задолженности, а также оплачивать некоторые из них прямо в «ВТБ Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Ежедневно граждане получают сотни тысяч заказных писем от госорганов. Не секрет, что некоторые из них отправляются на неактуальные адреса или ошибочно, например, полным тезкам реальных должников. К нам поступают обращения от клиентов с подобными вопросами, и мы хотим решить их с помощью цифровизации уведомлений в «ВТБ Онлайн». Новый сервис позволяет вовремя получать информацию в электронных письмах как от ФССП, так и ряда других государственных структур. Это позволит клиентам быстро и удобно оплатить свои задолженности, либо оперативно отреагировать, например, оспорив полученный по ошибке штраф. Наша интеграция с системами Почта России значительно упростит решение этой финансовой задачи для клиентов», — комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Подключить новый сервис может любой пользователь «ВТБ Онлайн», у которого есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Для этого нужно перейти в раздел «Услуги», выбрать сервис «Заказные письма» и нажать «Подключить». Система перенаправит пользователя на портал «Госуслуги»: для входа потребуется ввести номер телефона или email и пароль. Если у клиента нет подтвержденной учетной записи на портале, он сможет подтвердить ее прямо в «ВТБ Онлайн». После входа на портал клиенту потребуется указать адрес, на который он получает бумажные письма от госорганов, телефон, e-mail и нажать кнопку «Подключить».

Новый сервис также позволит клиентам «ВТБ Онлайн» оплачивать начисления от ФССП и штрафы от ГИБДД прямо в приложении. Для этого не нужно набирать реквизиты вручную — получив письмо, достаточно нажать кнопку «Оплатить», после этого клиент сразу перейдет в форму оплаты.