В рейтинг самых лучших банков для работы и построения карьеры в 2020 году вошла 21 кредитная организация. Об этом говорится в сообщении hh.ru. Банковская отрасль вошла в топ-10 по числу участников в рейтинге.

Так, среди крупнейших компаний России с числом сотрудников более 5 тыс. человек, СберБанк занял 2 место в рейтинге. Тинькофф Банк расположился на 4-ой строке, Альфа-Банк — на 5-ой, ВТБ — на 8-ой. Райффайзенбанк занял 9 место в этой категории, «Открытие» — пятнадцатое, Совкомбанк — двадцатое, Промсвязьбанк — сорок пятое, ОТП Банк — пятьдесят пятое, банк «Ак Барс» — семьдесят первое, банк «Восточный» — семьдесят четвертое.

Ситибанк занял девятнадцатую строчку рейтинга среди крупных компаний РФ, Банк ДОМ.РФ — пятьдесят третью, МТС Банк — шестьдесят четвертую. Банк «Санкт-Петербург» занял семьдесят второе место в этой категории, Московский Индустриальный Банк — семьдесят третье, Московский Кредитный Банк — девяносто третье.

Среди средних компаний страны «Газпром Автолизинг» занял шестьдесят девятое место, Прио-Внешторгбанк — сто сорок третье. РН Банк расположился на сорок восьмой строчке рейтинга в категории небольших компаний, Международный банк экономического сотрудничества — на восемьдесят пятой.

Общее количество финалистов рейтинга превысило 500 компаний, что почти в два раза выше показателя за 2019 год.