Такая мера господдержки, как льготная ипотека , должна быть адресной и однократной, считает зампред думского комитета по транспорту и строительству Павел Федяев, и предлагает установить критерии для заемщиков.



Федяев пояснил, что в настоящее время озвучивается позиция, что льготная ипотека приведет к дисбалансу и росту цен на рынке недвижимости. «Действительно, есть проблема, что ее берут не только для улучшения жилищных условий, но и чтобы заработать на перепродаже или впоследствии на сдаче квартиры внаём», — согласился парламентарий.

Депутат считает, что нужно внимательнее относиться к заемщикам, причем независимо от места проживания. «Посмотреть, сколько льготных ипотек у человека. Если он берет первую под 6,5% – конечно, он однозначно может ее взять, и ему ее одобрят. А если она третья льготная? Должны мы давать ее? Мое мнение – нет», — отметил Федяев.

Он добавил, что есть меры господдержки, которыми граждане России могут воспользоваться лишь однажды. «Материнский капитал, жилищный сертификат, налоговый вычет на квартиру. Льготная ипотека — столь же весомая мера господдержки. Давайте пропишем критерии заемщика — и нам не придется отменять низкие ставки. Тогда мера будет адресной и точно будет работать на выполнение задачи, поставленной нам президентом, — обеспечить людей доступным жильем», — сказал депутат ГД.

Для тех, кто хочет инвестировать, процент, по мнению парламентария, должен быть выше. «Но мы должны найти другие инструменты стимулирования спроса в этой категории. Например, банк при одобрении будет учитывать весь доход инвестора, а не только по основному месту работы, указанный в справке 2-НДФЛ, доход от сдачи квартир, доход от облигаций», — предложил замглавы думского комитета. Федяев выразил уверенность, таким образом удастся сохранить этот сегмент покупателей жилья «даже без супернизких ставок, заменив их другими преференциями».