Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 13 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 73,72 рубля (плюс 8 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 21 копейку и был равен 89,07 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра в начале сессии ожидается переход рубля в консолидацию у достигнутых уровней, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 73,6 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам, давление на валюты EM, включая рубль, усилится, что позволит доллару сделать шаг в район 74 рублей. В рамках ближайших сессий диапазон 73—75 рублей останется актуальным для американской валюты, прогнозирует эксперт.

«Пара доллар/рубль так и не решилась попробовать на прочность сильную поддержку 73, и начала от нее плавный откат. Локальная перекупленность рубля пока не снята. В случае начала коррекции нефти падение рубля лишь ускорится, что немного поддержит акции экспортеров. Пока сопротивление по паре доллар/рубль располагается в районе 74,7», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.