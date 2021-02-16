В 2021 году российские компании могут провести первичные и вторичные размещения на российских и зарубежных площадках на 10 млрд долларов. Такую оценку назвал соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Алекс Метерелл. По его словам, при благоприятных условиях на биржи могут выйти до десяти компаний, сообщает РБК .

Если такой прогноз оправдается, этот год станет для российских компаний лучшим c 2013 года с точки зрения объема размещений, отмечает Bloomberg. По данным Dealogic, объем размещений в 2013 году составил 10,08 млрд долларов.

По словам Метерелла, в 2020 году размещения на рынке акционерного капитала оказались рекордными за последние семь лет. «Мы сохраняем оптимизм в отношении того, что спрос на сделки на глобальных развивающихся рынках в этом году будет оставаться высоким. И мы ожидаем, что в 2021 году он превысит показатели 2020 года примерно на 130%», — сказал Метерелл. По его словам, по цене акции на развивающихся рынках выглядят более привлекательно, чем бумаги на развитых.

«Доходность на российском рынке остается привлекательно стабильной с точки зрения регулирования и политики, что обеспечивает дополнительный стимул для инвесторов», — отметил Метерелл.

Глава управления по рынкам акционерного капитала в России и СНГ «Ренессанс Капитала» Дмитрий Бродский в разговоре с Bloomberg отметил, что в России есть активная база розничных инвесторов, и благодаря ей во время самоизоляции вырос объем торгов. Это способствует тому, что российские компании рассматривают возможности провести IPO у себя дома, а не в Лондоне или Нью-Йорке, полагает он.

В середине февраля этого года о планах провести IPO объявила сеть магазинов Fix Price. Компания планирует выйти на Лондонскую и Московскую биржи. По данным Financial Times, компания собирается провести листинг в марте и привлечь не менее 1 млрд долларов. На тех же площадках провести IPO собирается российская золотодобывающая компания GV Gold («Высочайший»). Источники Reuters отмечали, что она консультируется с инвестбанками насчет возможного листинга во м квартале года. По данным агентства, компания может быть оценена в 2 млрд долларов.