Федеральная налоговая служба России объединит сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, что позволит гражданам видеть свои покупки, оплаченные по банковским картам . Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба ФНС по итогам заседания расширенной коллегии со ссылкой на слова главы ФНС Даниила Егорова.

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — сказал Егоров.

По его словам, 2020 год показал, что тренд по развитию онлайн-услуг, на который ФНС России сделала ставку еще десять лет назад, оказался более чем востребован. «В мобильном приложении «Налоги ФЛ» появились короткие сценарии заполнения 3-НДФЛ (возврат и доход), которые позволяют заполнить декларацию и направить заявление на зачет/возврат буквально в три клика», — отметил глава ФНС.

Егоров подчеркнул, что с марта будет готова к запуску технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов, что сократит сроки возврата денег до полутора месяцев.



Также он заявил о необходимости обеспечить динамику поступления налогов и страховых взносов на уровне, соответствующем индикаторам экономики, и активизировать работу с крупными налогоплательщиками, декларирующими высокий уровень несформированного источника вычетов по НДС. Кроме того, глава ведомства поручил создать сервис, который позволит гражданам получать наиболее востребованные налоговые вычеты по НДФЛ в проактивном режиме.