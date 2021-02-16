Объем поставок несырьевых неэнергетических товаров из России за рубеж в 2020 году составил 161,3 млрд долларов против 155,1 млрд в в предыдущем году, сообщили РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ).

«В 2020 году экспорт российских несырьевых неэнергетических товаров превысил 161 миллиард долларов, это новый абсолютный рекорд», — заявили собеседники агентства.

Подчеркивается, что это третий рекорд подряд.

«Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 миллиарда долларов экспортных поставок, что выше, чем в 2018 (154,3 миллиарда) и 2019 (155,1 миллиарда) годах. Сейчас мы установили амбициозную базовую планку для дальнейшей работы по достижению показателей национального проекта», — отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. Основную часть структуры ННЭ сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).

В ввозе агропромышленной продукции наибольший рост показали экспортеры пшеницы (поставки выросли более чем на 1,8 млрд долларов) и подсолнечного масла (продажи выросли более чем на 600 млн). Аграрии собрали второй в истории урожай зерна, а из-за пандемии, многочисленных локдаунов и карантинных мер обострилась проблема снабжения продовольствием.

Еще одним ключевым сегментом роста стал экспорт полиэтилена, показавший прирост по сравнению с 2019 годом на 449 млн долларов. Также пандемия повысила спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства, медицинскую аппаратуру — и Российским производителям было что предложить зарубежным покупателям без ущерба внутреннему рынку.

Больше всего товаров ННЭ российские экспортеры поставили в Китай (16,4 миллиарда долларов), Казахстан (12,3 млрд долларов), Белоруссию (9,4 млрд), Турцию (8,15 млрд) и Нидерланды (6,2 млрд).

Рекордным оказался и декабрь: в том месяце несырьевой экспорт составил 18,8 млрд долларов и побил абсолютный месячный рекорд. Прежний пик составлял 17,9 млрд долларов в декабре 2017 года.