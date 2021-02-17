На встрече с лидерами думских фракций президент Владимир Путин заявил, что считает неприемлемой «приватизацию ради самой приватизации». Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».

Об угрозе новой приватизации заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы едины в том, что приватизация сама по себе ради приватизации, она, особенно так, как это делалось в 1990-е годы, неприемлема. Она должна улучшать структуру экономики. Мы должны исходить из того, что любой шаг в этом направлении должен создавать нового, более эффективного собственника. Но в рамках определенной конъюнктуры, с тем чтобы за копейки не раздавать миллионы и миллиарды», — ответил ему президент.

Зюганов в своем выступлении критиковал закон о приватизации унитарных предприятий (МУП и ГУП). Этот закон был подписан президентом в 2019 году. Заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский указывал, что «деятельность ГУП и МУП непрозрачна, что может приводить к злоупотреблениям».

В России сейчас действует утвержденная правительством программа приватизации. Так, в плане приватизации на 2020—2022 годы есть снижение госдоли в «Аэрофлоте», ГТЛК, РЖД, «РусГидро», «Транснефти», «Россетях» и других компаниях. По плану за три года будут приватизированы 86 федеральных унитарных госпредприятий, 186 акционерных обществ, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов.