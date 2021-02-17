Ситуация с безработицей в РФ на фоне пандемии коронавируса исправляется, показатели оказываются даже лучше прогноза, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в среду.

«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть. Мы это видим, фиксируем, я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, чтобы выйти на докризисный уровень. Но в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть лучше, чем предварительный прогноз», — сказал президент.

Он отметил, что «нужно работать над этим постоянно».