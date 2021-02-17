Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что можно было бы обсудить введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих. Такую позицию он обозначил в ответ на соответствующее предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского на встрече с лидерами парламентских фракций.

Комментируя предложение о введении продовольственных сертификатов, глава государства заметил: «Мы с вами уже обсуждали это». «И в правительстве я поручал поговорить на эту тему», — напомнил он.

По словам Путина, у этой инициативы «есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решить». «Но точно совершенно подумать над этим можно, — согласился президент. — Правда, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но тем не менее поговорить можно».